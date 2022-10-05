DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu...

DGS ek tercihlerin başlamasıyla DGS ek tercih kılavuzu da yayımlandı. ÖSYM, konuyla alakalı beklenen açıklamaları öğrencilere duyurdu. DGS ek tarcih başvuruları 4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu...

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak olan DGS ek tercihleri için 30 TL ücret ödenecek. Başvuru için son gün 10 Ekim saat 23.59 olarak belirlendi. Başvurular ÖSYM'nin, "ais.ösym.gov.tr" adresi üzerinden alınıyor. ÖSYM AİS'e TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

DGS EK TERCİH KILAVUZU

DGS ek tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte ek tercih kılavuzu da gündeme geldi. DGS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,23997/2022-dgs-ek--tercih-bilgileri-ve-tablolar.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

