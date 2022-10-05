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DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu...

05.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, DGS ek tercih başvurularının erişime açıldığını duyurdu. Önlisans öğrencilerinin lisans programlarına kayıt olmasını sağlayan bu sınavın ek tercihleri hakkında detaylar, öğrencilerin bir numaralı gündeminde yer aldı. DGS ek tercihler 10 Ekim'e kadar sürecekken gözler, DGS ek tercih kılavuzuna çevrildi. İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu...

DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu...

DGS ek tercihlerin başlamasıyla DGS ek tercih kılavuzu da yayımlandı. ÖSYM, konuyla alakalı beklenen açıklamaları öğrencilere duyurdu. DGS ek tarcih başvuruları 4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu...

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak olan DGS ek tercihleri için 30 TL ücret ödenecek. Başvuru için son gün 10 Ekim saat 23.59 olarak belirlendi. Başvurular ÖSYM'nin, "ais.ösym.gov.tr" adresi üzerinden alınıyor. ÖSYM AİS'e TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu...

DGS EK TERCİH KILAVUZU

DGS ek tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte ek tercih kılavuzu da gündeme geldi. DGS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,23997/2022-dgs-ek--tercih-bilgileri-ve-tablolar.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

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DGS dgs ek tercih dgs ek tercih kılavuzu
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