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DGS ek tercih sonuçları açıklandı! DGS ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS ekranı ile DGS ek tercih sonucu sorgulama

10.10.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ön lisans eğitimlerini 4 senelik lisans düzeyine taşımak isteyen öğrenciler, üniversitelerin DGS ek kontenjanları için tercihlerini yapmış ve sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla beklemeye başlamışlardı. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Peki, DGS ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih işlemleri tamamlandı. 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar adayların erişimine açıldı. Peki, DGS ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ekranı ile DGS ek tercih sonucu sorgulama...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

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Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ARDINDAN KAYITLAR BAŞLAYACAK

DGS ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak. Dileyen adaylar e-Kayıt yapabilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra takvim ayrıca duyurulacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

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