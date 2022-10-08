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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS ek tercih başvurusu son gün ne zaman? İşte başvuru ücreti!

08.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuru sürecinde son güne yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre DGS ek tercihler 10 Ekim'e kadar sürecek. Peki; DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS ek tercih başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu...

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS ek tercih başvurusu son gün ne zaman? İşte başvuru ücreti!

DGS ek tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. ÖSYM, konuyla alakalı beklenen açıklamaları öğrencilere duyurdu. 4 Ekim'de başlayan DGS ek tarcih başvuruları 10 Ekim'de sona erecek. Peki, 2022 DGS ek tercih başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS ek tercih sonuçları tarihi...

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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

DGS ek tercih sonuçlarına dair şu an için herhangi bir tarih açıklanmadı.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında erişime açılacak.

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DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak olan DGS ek tercihleri için 30 TL ücret ödenecek. Başvuru için son gün 10 Ekim saat 23.59 olarak belirlendi. Başvurular ÖSYM'nin, "ais.ösym.gov.tr" adresi üzerinden alınıyor. ÖSYM AİS'e TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu...

DGS EK TERCİH KILAVUZU

DGS ek tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte ek tercih kılavuzu da gündeme geldi. DGS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,23997/2022-dgs-ek--tercih-bilgileri-ve-tablolar.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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