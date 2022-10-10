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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih başvurularında son gün!

10.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olduktan sonra sınava girip herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre DGS ek tercihler için bugün (10 Ekim 2022 Pazartesi) son gün. Peki, DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih başvurularında son gün!

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programı mezunlarının lisans öğrenimine geçmek için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı'nın ek tercih işlemleri için bugün son gün. Peki, DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

DGS ek tercih sonuçlarına dair şu an için herhangi bir tarih açıklanmadı.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında erişime açılacak.

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DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak olan DGS ek tercihleri için 30 TL ücret ödenecek. Başvuru için son gün 10 Ekim saat 23.59 olarak belirlendi. Başvurular ÖSYM'nin, "ais.ösym.gov.tr" adresi üzerinden alınıyor. ÖSYM AİS'e TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu...

DGS EK TERCİH KILAVUZU

DGS ek tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte ek tercih kılavuzu da gündeme geldi. DGS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,23997/2022-dgs-ek--tercih-bilgileri-ve-tablolar.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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