DGS EK TERCİHLER 2023 ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS boş kontenjan taban puanları

DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan taban puanlarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Dikey Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihinde sona erdi. DGS ek tercih tarihlerine ilişkin yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri konusunda henüz ÖSYM tarafından açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar belli olduğunda güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yayımlanır yayımlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

DGS ek yerleştirme sonuçları, süreç sonjrası ÖSYM'den açıklama yapıldığında kurumun internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.



