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DGS EK TERCİHLER 2023 ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS boş kontenjan taban puanları

24.09.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih tarihleri ile boş kontenjanlar merak ediliyor. DGS sınav sonuçları doğrultusunda bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Adayların gözü DGS ek tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan taban puanlarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Dikey Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihinde sona erdi. DGS ek tercih tarihlerine ilişkin yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri konusunda henüz ÖSYM tarafından açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar belli olduğunda güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

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DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yayımlanır yayımlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

DGS ek yerleştirme sonuçları, süreç sonjrası ÖSYM'den açıklama yapıldığında kurumun internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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