DGS 2023 geç başvurularına dair sorgulamalar hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık alınan eğitimler dört yıla tamamlanabiliyor. Geçtiğimiz yıl 190 TL olarak belirlenen sınav ücretinin bu yıl ne kadar olacağı lisans adayları tarafından araştırılmaya başladı. Peki, DGS geç başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alındı. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre DGS geç başvuruları 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. DGS geç başvuru işlemlerine, başvuru tarihlerini kaçıran adaylar başvurabilir.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS geç başvuru işlemi elektronik ortamda alınacak. Başvuru, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru ücretinin ödenmesiyle birlikte yapılıyor.

DGS DEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

DGS başvuru ücreti 270 TL olarak belirlendi. Fakat geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS’nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir.

Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir.

Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.



