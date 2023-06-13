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DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2023: DGS geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM'den açıklama!

13.06.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS geç başvuru tarihi ve ücreti için arama motorlarında yapılan sorgulamalar 13 Haziran 2023 Salı günü hız kazandı. 29 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru işlemlerini kaçıran kişiler durumu geç başvurularla telafi etmek istiyor. Birçok kişi internette "DGS geç başvuru ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte DGS geç başvuru tarihi ve ücreti...

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2023: DGS geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM'den açıklama!

DGS geç başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. Önlisans mezunlarının gireceği Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru ücreti geçen sene 190 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM'den Dikey Geçiş Sınavı için açıklama yapıldı. Peki, DGS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? DGS geç başvuruları ne zaman, başladı mı?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alındı. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre DGS geç başvuruları 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. DGS geç başvuru işlemlerine, başvuru tarihlerini kaçıran adaylar başvurabilir.

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DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS geç başvuru işlemi elektronik ortamda alınacak. Başvuru, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru ücretinin ödenmesiyle birlikte yapılıyor.

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DGS DEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

DGS başvuru ücreti 270 TL olarak belirlendi. Fakat geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.

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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS’nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir.

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Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir.

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Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.

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