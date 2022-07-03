DGS'ye girmek isteyen adaylar başvurularını 13 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiler. Öğrencilerin dönem boyu çalıştığı DGS 3 Temmuz Pazar günü başladı. Peki DGS ne zaman bitiyor? 2022 DGS saat kaçta bitecek? İşte merak edilenler...

DGS NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS bugün 10.15'te başladı. Söz konusu sınav 135 dakika sürecek. Sınav 12.30'da sona erecek.

DGS SINAVINDA ADAYLARA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.

Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.



