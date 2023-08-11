DGS PUAN HESAPLAMA: DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile sonuç sorgulama

DGS puan hesaplama yöntemleri arama motorlarında sorgulanıyor. 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında adaylar sayısal ve sözel soruları yanıtladılar. 16 Temmuz'da gerçekleşen sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Şimdi birçok kişi internette "2023 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM DGS sınav sonucu sorgulama ekranı ve konuya dair detaylar...

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR 2023?

DGS puanları, sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

DGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz açıklanmadı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir."

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

DGS KONTENJANLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak.

DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları bulunacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen sene DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

Fakat DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.



