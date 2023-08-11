EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS PUAN HESAPLAMA: DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile sonuç sorgulama

DGS PUAN HESAPLAMA: DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM ile sonuç sorgulama

10.08.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS puan hesaplama yöntemleri merak konusu oldu. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen 464 bin 281 adayın ter döktüğü Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bugün (11 Temmuz 2023 Cuma) günü açıklandı. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, DGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranı ve DGS puan hesaplama...

DGS puan hesaplama yöntemleri arama motorlarında sorgulanıyor. 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında adaylar sayısal ve sözel soruları yanıtladılar. 16 Temmuz'da gerçekleşen sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Şimdi birçok kişi internette "2023 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM DGS sınav sonucu sorgulama ekranı ve konuya dair detaylar...

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR 2023?

DGS puanları, sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

DGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz açıklanmadı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir."

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS KONTENJANLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak.

DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları bulunacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen sene DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

Fakat DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından açıklanacak.

D2

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

D5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?
ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!
ALES sınav giriş belgeleri yayımlandıALES sınav giriş belgeleri yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM dgs puan hesaplama dgs sınav sonuçları dgs tercih kilavuzu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.