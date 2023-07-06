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DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ 2023 AÇIKLANDI: DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM'den son dakika açıklaması

06.07.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav giriş yerleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. DGS sınav giriş belgeleri yayımlandı. Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinde başvurularını gerçekleştiren kişiler, ÖSYM AİS ekranı üzerinden DGS sınav yeri sorgulaması ile sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler. Peki, DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ 2023 AÇIKLANDI: DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM'den son dakika açıklaması

DGS sınav yerleri lisans bölümünde öğrenim görmek isteyen ön lisans mezunu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinde başvurularını gerçekleştiren kişiler, ÖSYM AİS ekranı üzerinden DGS sınav yeri sorgulaması ile sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler. ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

DGS sınav yerleri açıklandı. Açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. ve Adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebiliyorlar.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLAMASI

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"6 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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