DGS sınavı saat kaçta, ne zaman yapılacak? 2022 DGS sınavı ne kadar sürecek?

2022 Dikey Geçiş Sınavına saatler kaldı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvuruda bulundu. Peki DGS sınavı ne zaman, saat kaçta?

DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ayrıntılar sınav öncesi merak ediliyor. Sınav saati de araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 senelik üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvuruda bulunmuştu. 2022 DGS 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. İlgiyle takip edilen sınav, saat 10.15’te başlayacak ve sınav süresi 135 dakika olacak.

DGS SINAV SONUÇLARI NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

2022 yılı DGS sonuçlarının ne kadar süre geçerli olacağı da merak ediliyor. Sonuçlar, sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

3 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek koşulda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü ve 3 Temmuz 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır. Ayrıca söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu ya da fotoğraflı, barkodlu ve karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

