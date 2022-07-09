EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

09.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Birçok kişi internette "DGS sonuçları açıklandı mı?", "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Detaylar haberimizde...

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınava giren vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları yaklaşık bir ay sonra, 12 Ağustos'ta belli olacak. Öğrenciler sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

DGS soru ve cevapları açıklandı. Testi kontrol etmek için, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/dgs_kitapcik_yuzde10_03072022.pdf' adresine gidiniz.

Geçtiğimiz yıl DGS 11 Temmuz'da tamamlanmış ve cevaplar 12 Temmuz'da belli olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri başladı mı?
AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman yapılacak 2022?AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman yapılacak 2022?
Merakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli olduMerakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
DGS dgs 2022 dgs sonuçları açıklandı mı dgs sonuçları ne zaman açıklanacak ösym dgs sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

TYT'de kaç net kaç puan getirir?

TYT'de kaç net kaç puan getirir?

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Aile evine kira ödüyor! Sözleşme bile imzaladılar

Aile evine kira ödüyor! Sözleşme bile imzaladılar

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.