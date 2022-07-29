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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2022 ÖSYM DGS sonuç tarihi

29.07.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 3 Temmuz Pazar günü üniversite ön lisans mezunu adaylarının katılımıyla gerçekleşen DGS sınavının sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2022 ÖSYM DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, iki yıllık üniversite eğitim hayatlarını dört yıllık lisans eğitimine çevirmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. 4 Temmuz Pazar günü adayların katılımıyla yapılan DGS sınavı sonrasında sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı?

2022 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları, iki yıllık eğitim hayatlarını dört yıla tamamlamak isteyen üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ön lisans eğitiminde lisans eğitimine geçmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2022 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok öğrenci bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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