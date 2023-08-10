DGS TABAN PUANLARI 2023: 4 yıllık hangi bölümlere geçiş yapılabilecek? ÖSYM DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

DGS taban puanları ile kontenjanlar açıklandığında adayların tercih yapabilecekleri 4 yıllık üniversiteler de belli olacak. 2023 DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere adaylar mezun oldukları bölüm kapsamında tercih yapabilecekler. ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunu adaylar ile paylaşacak. Tercih kılavuzunda lisans programlarının koşulları, alım yapılan puan türü ve lisans alan kodu yer bulunacak. İşte, DGS taban puanları ile ilgili ayrıntılar...

DGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesibib ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

DGS KONTENJANLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak.

DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları bulunacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen sene DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

Fakat DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.



