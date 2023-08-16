DGS TABAN PUANLARI 2023: 4 yıllık üniversiteye geçiş taban puanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS taban puanları ve kontenjanları

DGS taban puanları 2023, internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Adaylar 11 Ağustos'ta yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. Şimdi ise tercih sürecini bekliyorlar. Ayırca DGS taban puanları ve kontenjanları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte DGS taban puanları hakkında ayrıntılar...

2023 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ Mİ?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

DGS'DE BARAJ PUAN VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.