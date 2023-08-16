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  4. DGS TABAN PUANLARI 2023: 4 yıllık üniversiteye geçiş taban puanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS taban puanları ve kontenjanları

DGS TABAN PUANLARI 2023: 4 yıllık üniversiteye geçiş taban puanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS taban puanları ve kontenjanları

16.08.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar ÖSYM'den tercih tarihleri için açıklama bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Temmuz'da sınava giren 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce öğrenci Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını öğrendi. Adayların gözü kulağı, ÖSYM'den gelecek tercih 'Dikey Geçil Sınavı tercihleri başladı' duyurusunda. DGS taban puanları ve kontenjanları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte DGS taban puanları hakkında detaylar...

DGS taban puanları 2023, internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Adaylar 11 Ağustos'ta yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. Şimdi ise tercih sürecini bekliyorlar. Ayırca DGS taban puanları ve kontenjanları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte DGS taban puanları hakkında ayrıntılar...

2023 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

2022 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

D1

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ Mİ?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

sınav

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

DGS'DE BARAJ PUAN VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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