EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS TERCİH TARİHLERİ 2023: DGS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM ve Ais.osym.gov.tr ekranında!

DGS TERCİH TARİHLERİ 2023: DGS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM ve Ais.osym.gov.tr ekranında!

18.08.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklanacak. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. 2 yıllık ön lisans mezunu adaylar eğitimlerini 4 yıllık üniversite eğitimiyle tamamlamak için ÖSYM'den gelecek Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihleri açıklamasını bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte, ais.osym.gov.tr DGS tercihleri ekranı...

DGS tercih tarihleri, ilgili kılavuz ve 2023 DGS taban puanları merak konusu oldu. DGS tercihleri için ÖSYM'den açıklama bekleyen adaylar, arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ön lisans mezunu kişiler, 11 Ağustos'ta yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. Adayların gözü kulağı tercih süreci için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamada. İşte 2023 DGS tercih tarihleri hakkında ayrıntılar...

sınav

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

D1

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

ÖSYM DGS TERCİHLERİ EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
Liselerde sınıf tekrarı yeniden geliyor Liselerde sınıf tekrarı yeniden geliyor
DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM dgs tercihleri ne zaman dgs tercihleri ne zaman açıklanır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.