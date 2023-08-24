DGS TERCİH TARİHLERİ 2023 ÖSYM: DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM.gov.tr Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihi bilgisi!

DGS tercih tarihleri, ilgili kılavuz ve 2023 DGS taban puanları merak konusu oldu. DGS tercihleri için ÖSYM'den açıklama bekleyen adaylar, arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ön lisans mezunu kişiler, 11 Ağustos'ta yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. Adayların gözü kulağı tercih süreci için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamada. İşte 2023 DGS tercih tarihleri hakkında ayrıntılar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.