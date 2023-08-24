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DGS TERCİH TARİHLERİ 2023 ÖSYM: DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM.gov.tr Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihi bilgisi!

24.08.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. 2 yıllık ön lisans mezunu adaylar eğitimlerini 4 yıllık üniversite eğitimiyle tamamlamak için ÖSYM'den gelecek Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihleri açıklamasını bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu internette araştırılıyor. Peki, 2023 DGS tercih tarihleri açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS tercih tarihleri, ilgili kılavuz ve 2023 DGS taban puanları merak konusu oldu. DGS tercihleri için ÖSYM'den açıklama bekleyen adaylar, arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ön lisans mezunu kişiler, 11 Ağustos'ta yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. Adayların gözü kulağı tercih süreci için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamada. İşte 2023 DGS tercih tarihleri hakkında ayrıntılar...

sınav

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

D1

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

ÖSYM DGS TERCİHLERİ EKRANI

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