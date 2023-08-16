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DGS TERCİHLERİ 2023 ÖSYM EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlayacak? 'DGS tercihler başladı' duyurusu bekleniyor!

16.08.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih tarihleri hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. 6 Temmuz'da sınava giren 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce öğrenci Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını öğrendi. Adayların gözü kulağı, ÖSYM'den gelecek 'DGS tercihler başladı' duyurusunda. Peki, 2023 DGS tercihleri ne zaman, ÖSYM'den açıklama geldi mi? DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

DGS tercih tarihleri merak konusu oldu. 2 yıllık ön lisans mezunu birçok aday, ÖSYM'den konuya dair son dakika açıklaması yapılıp yapılmadığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Adaylar geçtiğimiz günlerde ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. Şimdi ise tercih sürecini bekliyorlar. Ayırca 2023 DGS tercih kılavuzu da internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. İşte, 2023 DGS tercihleri hakkında merak edilenler...

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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2023 DGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS'DE BARAJ PUAN VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

2022 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


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