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DGS tercihleri ne zaman 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

12.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 11 Ağustos Perşembe günü yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavına giren kişiler puanları baz alınarak açıköğretim ya da örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler. Peki DGS tercihleri ne zaman 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Konıuya ilişkin detaylar haberimizde...

DGS tercihleri ne zaman 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercih süreci ile ilgili detaylar 4 yıllık lisans öğrenimine geçmek isteyen önlisans mezunu kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "DGS tercihleri ne zaman 2022?", "DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022?

DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı. DGS sonuçları sonrasında ise adayları tercih süreci bekliyor. DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS tercih tarihi belli olduğu zaman haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih kılavuzu ve detaylar son dakika gelişmeleri geldikçe haberde yer alacak.

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''

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