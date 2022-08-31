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DGS tercihleri ne zaman son? 2022 DGS tercihleri ne zaman, hangi gün açıklanacak?

31.08.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih dönemi halen devam ederken DGS tercihler günlerinin ne zaman son bulacağı ve DGS tercih sonuçlarının adaylar ile paylaşılacağı gün merak konusu oldu. 24 Ağustos tarihinde başlayan tercihler devam ediyor. Henüz DGS tercihinde bulunmamış adaylar bulunmakta. Peki, DGS tercihleri ne zaman son bulacak? 2022 DGS tercih sonuçları hangi gün, ne zaman açıklanır? İşte yanıtı...

DGS tercihleri ne zaman son? 2022 DGS tercihleri ne zaman, hangi gün açıklanacak?

DGS tercihlerinin son bulacağı tarih ve sonuçlarının açıklanacağı tarih, sürecin sona ermesine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da gerçekleşip sonuçlar 11 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bölümlerini 4 yıllık bölüm ile tamamlamak isteyen adayların katıldığı DGS sınavı için tercih dönemi 24 Ağustos'ta başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih sonuçları ne zaman adayların erişimine açılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SON?

24 Ağustos tarihinde başlayan DGS tercihleri, 1 Eylül 2022 saat 23:59'da sona erecek.

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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2021 yılında 27 Ağustos - 07 Eylül arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül'de açıklanmıştı.

Bu bilgilere göre bu yıl da tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanacağı düşünülüyor. Fakat ÖSYM'den henüz konuya ilişkin açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercihlerinin başlamasıyla beraber DGS tercih kılavuzu da merak edildi. DGS tercih kılavuzlarına bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.osym.gov.tr/TR,23774/2022-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

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