DGS yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı mı? DGS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı!

2022 DGS yerleştirme sonuçları ile ilgili flaş bir açıklamada bulunuldu. Birçok kişi internette "DGS yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte DGS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur."

DSG YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme Sonuçları Ekranı:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9488

