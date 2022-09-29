DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) başvuruları başladı mı?

ÖSYM başkanlığınca gerçekleşen KPSS sınavı ve oturumları kamu personeli adaylarının katılımı ile devam ediyor. DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) oturumuna katılmak isteyen kamu personeli adayları tarafından DHBT oturumunun detayları merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katıldığı sınavın detayları belli oldu. İşte KPSS DBHT oturumu başvuru ve sınav tarihi...

KPSS DBHT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) oturumu için başvurular 7-17 Ekim'de alınacak.

DBHT NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların başvuracağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım'da yapılacak.

DBHT NEDİR, AÇILIMI NEDİR?

DHBT’nin açılımı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testidir. 2014 yılından önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başka bir isimle gerçekleştirilen sınav, 2014 yılında ÖSYM tarafından yapılmaya başlanmış ve DHBT yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi adını almıştır.

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde 60 dakika süren DHBT oturumuna katılmak zorundadır.

