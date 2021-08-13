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Di Maria: Mbappe'nin bu kadroyu bırakacağını düşünmüyorum

13.08.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angel Di Maria, takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılacağına yönelik söylentilerle ilgili konuştu.

Di Maria: Mbappe'nin bu kadroyu bırakacağını düşünmüyorum

PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

Deneyimli oyuncu açıklamasında Mbappe'nin ayrılık kararı aldığını düşünmediğini belirterek, "Mbappe'nin PSG'de kalacağını düşünüyorum çünkü hiçbir yerde PSG'den daha iyi bir takım bulamayacaktır" diye konuştu.

Mbappe'nin tüm büyük kulüplerin kadrosunda görmek isteyebileceği bir yetenek olduğunun altını çizen Di Maria, "Böyle güçlü bir takımın içinde yer almasına rağmen ayrılığı düşünmesi çok olası değil" açıklamasını yaparak düşüncelerini aktardı.

Geçtiğimiz gün manşetlere taşınan haberler, sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan Kylian Mbappe'nin transfer dönemi bitmeden Real Madrid'e gideceği ve PSG'nin bir büyük transfer bombası daha patlatarak Juventus'la ilişkisi sallantıda olan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacağı yönündeydi.

22 yaşındaki Kylian Mbappe 2018 yılında Monaco'dan PSG'ye 145 milyon Euro'ya transfer olmuş ve Paris ekibinde geçen sezon 47 maçta 42 gol 11 asistle oynayarak kariyerinin en verimli sezonunu geçirmişti.

(SPORX)

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