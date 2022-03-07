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  4. Di Maria'nın PSG kariyeri bitiyor! Dünya devleri sıraya girdi bile...

Di Maria'nın PSG kariyeri bitiyor! Dünya devleri sıraya girdi bile...

07.03.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG, 34 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria'nın Paris günleri bitiyor... 34 yaşına gelen Arjantinli oyuncunun takımla kalmasına sıcak bakmayan yönetim Di Maria ile yollarını ayırabilir.

Di Maria'nın PSG kariyeri bitiyor! Dünya devleri sıraya girdi bile...
Angel Di Maria

Angel Di Maria

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria için kararını erteledi. Yaşı nedeniyle eskisi gibi bir performans ortaya koyamayan Di Maria'nın ne yapacağı henüz bilinmiyor.

KARAR DAHA SONRA VERİLECEK

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Di Maria ile yeni sözleşme için bir kez masaya oturan ve karşılıklı görüş alışverişinden sonra bir daha hamle yapmayan PSG, 34 yaşındaki Arjantinli oyuncunun performansı nedeniyle kararını daha sonra verecek. Di Maria'yı almak için ise dünyanın birçok kulübü şimdiden sıraya girmiş durumda...

PSG'nin 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunduğu ancak bu opsiyondaki maaş şartlarını ağır bulduğu için kalmasına karar verse dahi bu maaşını indirmesi istenecek. 2015 yazında Manchester United'dan 63 milyon euro bonservisle PSG'ye transfer olan Angel Di Maria, bu sezon oynadığı 24 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.


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