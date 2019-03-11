Diablo 1, 23 yıl aradan sonra tekrardan satışta

Örneğin geçtiğimiz günlerde Resident Evil 2 yeniden yapım versiyonu ile PC ve konsollarımıza konuk olmuştu. Şimdi ise aynı durumda 1996 yılında satışa sunulan Diablo 1 için de geçerli.

1996 yılında Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ilk Diablo oyunu hayli geniş bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başarmıştı. Şimdi bu oyun yaklaşık olarak 23 yıl sonra tekrardan satışa sunuldu.

Şu anda yalnızca GOG üzerinden satışa sunulan oyunun fiyatı ise 9.9 dolar. TL bazında düşünürsek Diablo 1’in yenilenmiş versiyonunu 55TL’ye satın almak mümkün. Peki bu oyun size neler sunacak?

Oyunun içerisinde iki ayrı mod yer alıyor. İlk mod yüksek çözünürlük, directIP multiplayer hizmeti ve Windows 10 desteği sunuyor.

Diğer mod ise 800 x 600 çözünürlük ve 4:3 ekran oranı ile klasik bir Diablo 1 deneyimi vaat ediyor. Eğer sıkı bir Diablo tutkunuysanız, bu oyunu satın almanızı tavsiye ederiz.



