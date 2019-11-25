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Diablo 2’nin Remastered versiyonu gelecek mi?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Diablo serisinin en çok ses getiren oyunu olan Diablo 2, günümüzden yaklaşık olarak 19 yıl önce yani 2000 yılında raflardaki yerini alıştı. Serinin fanları tarafından en çok tutulan yapımlardan biri olan Diablo 2’nin remastered olarak tekrardan PC ve konsollarımıza konuk olacağı konuşuluyordu.

Diablo 2’nin Remastered versiyonu gelecek mi?

Bir süredir oyun gündemini meşgul eden Diablo 2 Remastered dedikoduları hakkında açıklama geldi. Serinin yaratıcılarından biri olan Max Schaefer Diablo 2’nin gelişim aşamasında yaşanan zorluklardan bahsetti.

Schaefer oyunun geliştirme sürecinin bitmesine yakın kaynak kodlarla birlikte bir sürü verinin kaybolduğunu ve oyunu iptal etmeyi düşündüklerini vurguladı. Sonradan oyunu bir şekilde çıkardıklarını dile getiren Schaefer o günlerin kabus gibi olduğuna da değindi.

Bahse konu nedenlerden ötürü Diablo 2 Remastered versiyonunun çıkmasının hayli zor olduğunu dile getiren Blizzard yetkilisi, kaynak kodlar olmadan remastered versiyon yapmanın uğraş gerektirici olduğuna dikkat çekti.
Kısaca özetlemek gerekirse, yakın bir süreçte Diablo 2’yi yenilenmiş bir şekilde konsollarımızda görmek pek de mümkün olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Diablo 2 Diablo 2 Remastered versiyonu

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