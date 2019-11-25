Diablo 2’nin Remastered versiyonu gelecek mi?

Bir süredir oyun gündemini meşgul eden Diablo 2 Remastered dedikoduları hakkında açıklama geldi. Serinin yaratıcılarından biri olan Max Schaefer Diablo 2’nin gelişim aşamasında yaşanan zorluklardan bahsetti.

Schaefer oyunun geliştirme sürecinin bitmesine yakın kaynak kodlarla birlikte bir sürü verinin kaybolduğunu ve oyunu iptal etmeyi düşündüklerini vurguladı. Sonradan oyunu bir şekilde çıkardıklarını dile getiren Schaefer o günlerin kabus gibi olduğuna da değindi.

Bahse konu nedenlerden ötürü Diablo 2 Remastered versiyonunun çıkmasının hayli zor olduğunu dile getiren Blizzard yetkilisi, kaynak kodlar olmadan remastered versiyon yapmanın uğraş gerektirici olduğuna dikkat çekti.

Kısaca özetlemek gerekirse, yakın bir süreçte Diablo 2’yi yenilenmiş bir şekilde konsollarımızda görmek pek de mümkün olmayacak.

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