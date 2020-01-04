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  4. Diagne, Club Brugge kamp kadrosuna alınmadı

Diagne, Club Brugge kamp kadrosuna alınmadı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne'yi Katar'da yapacağı devre arası kamp kadrosuna dahil etmediğini açıkladı.

Diagne, Club Brugge kamp kadrosuna alınmadı

Mavi-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda Senegalli golcü yer almadı.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü, Brugge forması ile bu sezon 6 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Diagne, takım içinde yarattığı saha dışı problemleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement tarafından bir süredir kadro dışı bırakılmıştı.

29 KİŞİLİK KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALDI:

"Mignolet, Horvath, Shinton, Lammens, Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, De Ketelaere, Van Den Keybus, Sobol, De Cuyper, Van Der Brempt, Kossouonu, Deli, Ricca, Cools, Mechele, Mitrovic, Mata, Badji, Vossen, Diatta, Openda, Okereke, Tau, Dennis."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray club brugge Mbaye Diagne Belçika Ligi

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