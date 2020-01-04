Diagne, Club Brugge kamp kadrosuna alınmadı

Mavi-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda Senegalli golcü yer almadı.
Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü, Brugge forması ile bu sezon 6 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Diagne, takım içinde yarattığı saha dışı problemleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement tarafından bir süredir kadro dışı bırakılmıştı.
"Mignolet, Horvath, Shinton, Lammens, Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, De Ketelaere, Van Den Keybus, Sobol, De Cuyper, Van Der Brempt, Kossouonu, Deli, Ricca, Cools, Mechele, Mitrovic, Mata, Badji, Vossen, Diatta, Openda, Okereke, Tau, Dennis."
(DHA)
Fenerbahçe'den forvet hamlesi
Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...
Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması
Galatasaray transfer bombalarını patlattı!
Umut Meraş'dan flaş Beşiktaş açıklaması!
Courtois'dan flaş Galatasaray itirafı
TFF 1. Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Transfer...
Akhisarspor şokta
Haftalık 2 milyon TL kazandı
Trabzonsporlu futbolculara teklif yağıyor
İbrahimovic'in forma numarası belli oldu
Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)
Nani: 'Antrenmanlara alkollü giderdim'
Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı
Ara transferde bir bomba daha patladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum