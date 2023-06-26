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Diagne de akıma uydu! Arabistan açıklamasıyla herkesi şaşırttı

26.06.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Suudi Arabistan ekipleri birçok yıldız futbolcuyu transfer ederek adından sıkça söz ettirirken, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne'den de kariyerine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Diagne de akıma uydu! Arabistan açıklamasıyla herkesi şaşırttı
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük forması giyen ve İstanbul ekibine veda eden Mbaye Diagne'nin yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Senegalli yıldız yeni bir açıklamada bulundu.

"O ZAMANLAR ÇOK GENÇTİM"

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Daha önce Suudi Arabistan'dan Al Shabab forması giyen Mbaye Diagne, "Kolay olmadı, o zamanlar çok gençtim. Kız arkadaşımı bile götürmedim. Çünkü yasaları çok katı, resmi olarak evli olmanız gerekiyor. Ve hava çok sıcaktı. Ayrılmadan önce orada altı ay geçirdim. Şimdi işler biraz değişti. Aslında, muhtelemen oraya geri döneceğimi bile düşünüyorum. O zamanlar kadınlar stadyumlara gitmiyor ya da araç kullanmıyordu" sözlerini sarf etti.

ARABİSTAN'A YEŞİL IŞIK

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Diagne, son olarak, "Değişmek istiyorum ve menajerim bunun üzerinde çalışıyor. Tam olarak nereye gideceğim? Henüz hiçbir şey kesin değil. Ama giyim tarzımı değiştirmek, yüzümü örtmek ve çarşaf giymek istiyorum. (Gülerek) Özellikle de Suudi Arabistan Müslüman bir ülke olduğu için. Annem Mekke'de yaşıyor ve eminim bir kez olsun gelip beni orada ziyaret etmekten çok mutlu olacaktır" dedi.

35 MAÇ 25 GOL 5 ASİST

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Senegalli futbolcunun adı daha önce de Meksika'dan Cruz Azul ile anılmıştı. Fatih Karagümrük'te geçen sezon 35 maçta sahaya çıkan Mbaye Diagne, 25 gol attı ve 5 asist yaptı.


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