Diagne'nin yeni takımı Cagliari oluyor!

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan golcü futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'da önümüzdeki sene oynaması imkansız gözüken golcü oyuncunun yeni rotası İtalya oluyor.

CAGLIARI İLE GÖRÜŞÜYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Cagliari, sarı-kırmızılı takıma veda etmesi gündemde olan Diagne'nin transferi için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı ekibin Diagne'nin maaşından kurtulmak için gelecek herhangi bir teklife olumlu yaklaşacağını söylemesinin ardından İtalyan kulübü devreye girdi ve Diagne transferi konusunda vites arttırdı.

İLERLEME KAYDEDİLDİ

İddiaya göre; Cagliari, takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Mbaye Diagne ile doldurmayı planlıyor. Haberde iki kulübün görüşmelerde ilerleme kaydettiği de yazıldı. Diagne'nin de bu transfere sıcak baktığı ve İtalya'da yaşamak için olumlu mesaj verdiği öğrenildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Mbaye Diagne geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıkıp 11 gol atmıştı. Devre arasında WBA'ya kiralanan Senegalli forvet İngiltere'de çıktığı 16 karşılaşmada attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



