Melike Durmaz

Diana’nın ahı mı tuttu? Kral Charles ve Camilla evleri ayırdı

15.09.2025 13:26
Büyük aşıkların kavuşma hikayesi “mutlu son” diye başlar ancak İngiliz kraliyetinde en çok konuşulan aşk hikayesi beklenmedik bir yola girmiş gibi görünüyor. Charles ve Camilla, 25 yıl bekleyip kavuştu; fakat mutluluk masalı uzun sürmedi. Eğer söylenenler doğru ise Diana’nın yıllar önce bıraktığı o buruk ah, sarayın taş duvarlarında yankılanmış.

Evler ayrıldı, herkes kendi hayatını yaşıyor

Kraliyet kaynaklarından RadarOnline’a yansıyan haberlere göre, Charles ve Camilla’nın evliliği artık sadece kamuoyunda var olan bir birliktelik. Yıllarca medyanın gündemindeki bu ilişki; gerçek yaşamda ayrı evlerde geçiyor. Kral Charles, Highgrove ya da Clarence House gibi evlerde inzivaya çekilmişken, Camilla ise eski eşinden ona miras kalan 1.2 milyon dolarlık (49.6 milyon TL) Ray Mill Evi’nin keyfini çıkarıyor. Camilla torunlarıyla ve köpeğiyle bu muhteşem malikanede vakit geçiriyor.

2005 ve sonrasında Charles ve Camila’nın evliliğinde her şey yolunda görünüyordu fakat söylentilere göre 2016’dan sonra ilişkide çatırtılar duyulmaya başlandı; Charles’ın kral olma süreciyle beraber monarşinin yükü, medyanın baskısı her şeyi daha da görünür kıldı. Şimdi de Charles’ın kanser tedavisi süreci çifti uzaklaştırmış.

Kraliyet yaşamı aşkları zorluyor mu?

Bana göre şurası çok açık: Kraliyet, kuru kuru bir aşkı ve sevgiyi kabul etmiyor; daha ziyade sorumluluk ve fedakarlık bekliyor. Burada evliliği için her daim çaba sarf eden ve her şeye birlikte göğüs germeye çalışan William-Catherine çiftini de anmak gerekiyor.

Camilla’nın Ray Mill’deki yalnızlığı, ailesiyle olan bağı ve Charles’ın inzivası; bu hikâyede aşk masalının eskisi gibi olmadığını da ortaya çıkarıyor. Anlayacağımız, monarşinin imajı için çift birlikte görünüyor ve resmi görevlere birlikte katılıyor.

Diana’nın Gölgesi: Ahı mı Tuttu?

Karma felsefesine inanır mısınız bilmem ama düşününce Charles ile Camilla’nın ilişkisi, yıllarca Diana’nın gölgesinde yaşandı. Daha düğün gününde bile Diana’nın şüphe dolu bakışları vardı; “bu masal prensi bana ait mi?” diye sorar gibiydi. O yıllar boyunca Camilla hep üçüncü kişiydi; görünmeyen ama herkesin hissettiği bir varlık gibiydi.

Bugün evler ayrılmışsa, “Diana’nın ahı tuttu” demek kimilerine abartı gelebilir. Ama bana göre, kraliyetin en acı tecrübesi olan o aşk üçgeni, bir şekilde iz bırakmaya devam ediyor. Çünkü aşk üçgenlerinin genelde pek galibi olmuyor.

Diana artık yok; ama onun yarım kalmışlığı ve halkın hafızasındaki hüzün, bu evliliğin üzerine ağır bir perde gibi iniyor. Bir zamanların iki âşığını ise artık yalnızca taç ve kurallar bir araya getiriyor.

