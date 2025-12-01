Mynet Trend

Nilgün Akbıyık

Kendisi küçük faydası büyük: Kanserden koruyor!

01.12.2025 08:49
Günümüzün illet hastalığı kanserden korunmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Brokoli, içerdiği sülforafan sayesinde özellikle akciğer, meme ve prostat kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilecek en güçlü sebzelerden biri. Elbette tek başına mucize yaratmıyor fakat düzenli ve doğru tüketildiğinde vücudu kansere karşı destekleyen önemli bir koruyucu kalkan oluşturuyor.

Kansere karşı korunmak denince çoğumuzun aklına hemen genetik, yaşam tarzı ya da çevresel faktörler geliyor oysaki masamızdaki küçük seçimler de bu büyük savaşta önemli bir rol oynayabiliyor. Brokoli de tam olarak bu küçük ama etkili seçimlerden biri.

ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYDU

Araştırmalar, brokolinin içindeki sülforafan adlı bileşiğin hücre onarımını desteklediğini, kansere dönüşme potansiyeli taşıyan hücreleri baskıladığını gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle meme ve prostat kanseri gibi yaygın türlerde brokolinin düzenli tüketimini öneriyor.

PİŞİRME ŞEKLİNE DİKKAT

Öte yandan brokoliyi pişirme şekli de en az tüketmek kadar önemli. Uzun süre haşlamak, içindeki faydalı bileşiklerin büyük kısmını yok ediyor. En ideal tüketim şekli ise hafif buharda pişirme ya da çiğ haliyle salatalara ekleme.

Elbette hiçbir besin tek başına 'kanseri önleyen mucize' değildir. Brokoli ise dengeli beslenme, aktif yaşam, tütün ve alkolden uzak durma gibi temel koruyucu adımlarla birleştiğinde, vücudunuzun savunma hattını güçlendiren güçlü bir destek sağlar.

Yeri gelmişken en doğru brokoli haşlama tarifini de ekleyelim.

Brokoliyi çiçeklerine ayırıp güzelce yıkayın ve küçük bir tencerede suyu kaynattıktan sonra brokolileri içine atıp yaklaşık 3-4 dakika haşlayın ve daha fazla pişmesine izin vermeyin çünkü bu, besin değerini azaltır. Süre dolduğunda brokolileri süzüp hemen soğuk sudan geçirerek hem diri kalmasını hem de renginin korunmasını sağlayın. Ardından üzerine biraz zeytinyağı, limon ve tuz ekleyerek servis edebilirsiniz.

