Diane Kruger’lı casusluk gerilimi The Operative’den ilk görsel geldi

Inglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi), Goodbye Bafana (Özgürlüğün Rengi) ve Maryland (Darmadağın) filmlerinin güzeş yıldızı Diane Kruger’ın başrolü üstlendiği The Operative filminden ilk kare sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. İsrailli yönetmen Yuval Adler imzalı filmde Diane Kruger’a Sherlock dizisiyle hayran sayısını ikiye katlayan Emmy ve BAFTA ödüllü Martin Freeman eşlik ediyor.

2017 yılında Fatih Akın imzalı Paramparça filmiyle Cannes Film Festivali’nin En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan başarılı Alman aktristin bir casusu canlandırdığı yapım, prömiyerini Berlin Film Festivali'nde gerçekleştirecek. İsrail’in korkulan ulusal istihbarat örgütü Mossad'ın ajanlarından biri olan Rachel, babasının cenazesinden sonra hiçbir iz bırakmadan ortalıktan kaybolur. Rachel'ın nerede olduğu hakkındaki tek ipucu, Almanya'dan İsrail'e çağırılan eski gözetmeni Thomas'la yaptığı şifreli bir telefon görüşmesidir. Rachel’ın hayatı, İran’ın nükleer programına karşı geniş çaplı bir casusluk girişiminin içinde kaybolmuşken, Thomas hem onu korumak hem de Mossad'ın operasyonlarına ne gibi tehditler oluşturabileceğini belirlemek için Rachel'ın adımlarını geriye doğru izlemelidir.



