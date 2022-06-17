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Didem Arslan'da tuvalet canlandırmasıyla gündem olmuştu! Otelden kaçtı...

17.06.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrumlu Gamze Sakallıoğlu’nun ölümüyle ilgili şüpheleri aydınlatmak üzere Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Gamze’nin annesi Turcen, o gece kabız olduğunu söyleyerek uzun uzun tuvaletini yapma anını canlandırmasıyla tartışma yaratmıştı. Gamze'nin ölümü araştırırken, dün programda yine ilginç anlar yaşandı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Bodrumlu Gamze Sakallıoğlu’nun ölümüne yönelik soru işaretleri aydınlatılırken, canlı yayına katılan annesi, o gece tuvalete kalkmasını tüm detaylarıyla canlandırmış ve uzun süre gündem olmuştu.

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Programda yaşanan yeni gelişmede 16 yaşındaki Gamze’nin annesi Turcen ve babası Mehmet dün akşam kaldıkları otelden kaçtı.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (2)

“KIZIMI BEN ÖLDÜRMEDİM” DEDİ, OTELDEN KAÇTI

24 Ocak’ta ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu’nun anne ve babası 1 Haziran’da Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunu geldi. “Kızımızın katili biz değiliz” dedi. Gelinleri Nazlı’yı suçlayan aile, yayında ortaya çıkan çelişkiler sonucu dün akşam saatlerinde kaldıkları otelden özel arabayla kaçtı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (3)

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi aile ile Bodrum’da görüştü. Mehmet Halil ve Turcen Sakallıoğlu’nun kaçış görüntüleri herkesi şaşırtırken, anne Turcen Sakallıoğlu evinden canlı yayına bağlandı. Anne Turcen kızının öldüğü odada o sabahı anlattı, gözyaşlarını tutamadı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (1)

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Didem Arslan
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