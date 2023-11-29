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Didem Arslan kan donduran cinayetin otopsi raporunu açıkladı! Ölüm nedeni bıçaklama sanılıyordu, bakın ne çıktı

29.11.2023 13:38 | Son Güncelleme:
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Manisa'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden İsmail Kür olayı ele alınıyor. Kanamaların Seher'in dediği gibi bıçaklama olayından değil, asılma sırasında oluşan yaralardan kaynaklandığı ortaya çıktı. Öte yandan Seher'in telefon rehbere ismini 'dayım' diye kaydettiği kişinin, bir rehabilitasyon merkezinde görevli eğitimci olduğu ortaya çıktı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında günlerdir ele alınan İsmail Kür'ün şüpheli ölümüne ilişkin çember giderek daralıyor. Kür'ün ölüm nedenininin asılma sırasında oluşan yaralar olduğu belirtildi. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Seher’in İsmail öldüğü gün çekilen yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Genç kız, bahsi geçen fotoğrafı Faruk’un çektiğini fakat kendisine onun göndermediğini belirtti. Fotoğrafa ilişkin açıklamalarını sürdüren Seher Hanım, "Savcılıkta neden bu fotoğrafın olmadığını bilmiyorum" dedi.

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KAN DONDURAN CİNAYETTE İZLEYİCİYİ ŞAŞIRTAN GELİŞME!

Sağlık görevlilerinin üstü kan içerisindeki Seher’e yardım ettiği fotoğraf canlı yayında bir kez daha gösterilirken izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı.

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TELEFONA 'DAYIM' DİYE KAYDETTİĞİ KİŞİ BAŞKASI ÇIKTI

Seher’in yeni bir isimden yardım aldığı ve o kişi tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı. Didem Arslan yaptığı açıklamada, rehbere ‘dayım’ diye kaydedilen kişinin, Seher’in bir rehabilitasyon merkezinde görevli eğitimci Özcan olduğunu belirtti.

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Genç kız ise ortaya çıkan gerçeği yalanlamadı. Özcan Hoca’nın; Seher’e yayında sorması ve ezberlemesi için bir takım sorular gönderdiği anlaşıldı. Seher ise Özcan Hoca için "Herkese yardım eden, iyi bir insan" ifadelerini kullandı.

Özcan Hoca’nın bu iddialara ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.

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