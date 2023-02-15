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Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Didem Arslan Yılmaz evli mi, eşi kim?

15.02.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Arslan Yılmaz bu akşam düzenlenecek olan Türkiye Tek Yürek ortak yayın sunucuları arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu gece toplanacak olan yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanak. Peki, Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Didem Arslan Yılmaz evli mi, eşi kim? İşte Didem Arslan Yılmaz hakkında bilgiler...

Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Didem Arslan Yılmaz evli mi, eşi kim?

Didem Arslan Yılmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Türkiye Tek Yürek yardım programı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Kampanyaya tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılacak. Türkiye Tek Yürek programının sunucuları arasında Didem Arslan Yılmaz da yer alıyor. İşte Didem Arslan Yılmaz'a dair tüm merak edilenler...

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Didem Arslan Yılmaz, aslen Sivas'lı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Kadıköy Kız Lisesi ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de Haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.

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Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.

CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Haber Türk'teydi. Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye’nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.

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DİDEM ARSLAN YILMAZ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Kürşat Yılmaz ile evli olan ünlü sunucunun Mina adında bir kızı var.

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