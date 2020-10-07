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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

07.10.2020 20:15 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında canlı yayında cinayet itirafı yaşandı. Kütahya Gediz'de yaşanan cinayetle ilgili itirafta bulunan Süleyman Gürbüz, kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğünü açıkladı. Süleyman Gürbüz stüdyoya gelen polis ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı.

Süleyman Yıldırım cinayetiyle ilgili Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında sıcak bir gelişme yaşandı. Süleyman Yıldırım 3 Ocak 2019 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde evinin önünde öldürülmüştü. Cinayet anında eşi, kızı Çiğdem ve damadı Süleyman Gürbüz vardı.

10 ay cezaevinde kalan Süleyman Gürbüz cezaevinden kayınpederinin kardeşi Ramazan Yıldırım'a yazdığı iki mektupta ise eşini ve damadını suçladı. Süleyman Yıldırım'ın kardeşi Ramazan Yıldırım tüm bu gelişmelerin ardından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurarak gerçeklerin ortaya çıkmasını istedi.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (6)

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Süleyman Yıldırım'ın damadı Süleyman Gürbüz, canlı yayında kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Programda kan donduran itiraflarda bulunan Gürbüz, "Kayınvalidemi öldürmek isterken kayınpederimi bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

Canlı yayın sırasında Süleyman Yıldırım'ın kızı Çi̇ğdem i̇se önce "Babamı öldüren bıçak ki̇mi̇n eli̇ndeydi̇ görmedi̇m." dedi. Ardından da "Eli̇nde bıçak olan eşi̇mle annemi̇n arasında babam vardı." dedi̇. İşte bu noktada gözlerin çevrildiği Süleyman Gürbüz'den çarpıcı bir itiraf geldi. "Kayınpederimi ben öldürmedim!" açıklaması yapan Gürbüz, Didem Arslan Yılmaz'ın ısrarlı soruları karşısında cinayeti kendisinin işlediğini kabul etti.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (7)

Gürbüz, kayınvalidesiyle tartışması sırasında öfkelenip bıçakla kendisine saldırdığını, o sırada elindeki bıçağı kayınpederi Süleyman Yıldırım'a sapladığını anlattı.
Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (1)

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

Yayın devam ederken Süleyman Gürbüz'ün ifadelerini ihbar olarak kabul eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü ekipleri, canlı yayında Süleyman Gürbüz'ü gözaltına aldı.
Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (4)

Gürbüz, ifadesi alınmak üzere Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan damat Süleyman Gürbüz verdiği ifadede cinayet bıçağının kayınpederinde olduğunu, boğuşma sırasında kaza ile kendisine saplandığını anlattı.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (2)

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