MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'e tepki! "Torunları yaşındaki kızlara..."

Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'e tepki! "Torunları yaşındaki kızlara..."

19.11.2023 09:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı eski patronu İbrahim Tatlıses'i ve Mehmet Ali Erbil'i kızdıracak sözler söyledi. Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in kendinden yaşça küçük kadınlarla evlenmek istemeleriyle ilgili sert açıklamalar yaptı.

Oryantal Didem Kınalı şarkıcılığa soyunarak gündeme gelmiş ve bir süre önce yaptığı "Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor" sözleriyle tepki çekmişti. Önceki gün yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı ilginç sözlere imza attı.

Sabah'ta yer alan habere göre son dönemde kendilerinden yaşça çok küçük kadınlarla aşk yaşayarak kendilerinden söz ettiren İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'e Kınalı'dan sert sözler geldi.

loıpı

"Yaşıtları torun tombalak seviyorlar ama ne fayda, onların durulacağı yok" diyen oryantal devamında "Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler. Ne diyeyim ben? Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan cezaevinde ilk günden olay çıkardı! İnfaz koruma memuru sert çıktı Bahar Candan cezaevinde ilk günden olay çıkardı! İnfaz koruma memuru sert çıktı

Ekran Alıntısı

Kınalı konuşmasında "Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet. 5-10 yaş tamam diyoruz da, 40 yaş farkı nedir arkadaş, ayıp gerçekten! Ben hadi çok aşık oldum diyelim, anca kendimden 5-10 yaş büyük birisiyle birlikte olabilirim. Ama bunlar ipin ucunu kaçırmış."


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son halini gören çok şaşırdı! Sırra kadem basmıştıSon halini gören çok şaşırdı! Sırra kadem basmıştı
Sinem Kobal göbeğine kadar inen dekoltesiyle bu sefer ezber bozduSinem Kobal göbeğine kadar inen dekoltesiyle bu sefer ezber bozdu
Büyüttüğü göğüsleri elbiseden taştı! Pozları dikkat çektiBüyüttüğü göğüsleri elbiseden taştı! Pozları dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Didem Kınalı İbrahim Tatlıses yaşında söyledi ali erbil
En Çok Okunan Haberler
Bahar Candan cezaevinde ilk günden olay çıkardı! İnfaz koruma memuru sert çıktı

Bahar Candan cezaevinde ilk günden olay çıkardı! İnfaz koruma memuru sert çıktı

AFAD 72 ile uyarı yaptı! Ekipler teyakkuz halinde

AFAD 72 ile uyarı yaptı! Ekipler teyakkuz halinde

Yer: Hatay! Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: Dudak uçuklatan ceza...

Yer: Hatay! Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: Dudak uçuklatan ceza...

Kenan Yıldız'dan Almanya maçında şahane gol!

Kenan Yıldız'dan Almanya maçında şahane gol!

Avrupa'yla iş birliği, G. Amerika'dan zehir temini! İstanbul'da yakalandı

Avrupa'yla iş birliği, G. Amerika'dan zehir temini! İstanbul'da yakalandı

5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer smokin giyince gündem oldu

5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer smokin giyince gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.