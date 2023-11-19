Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'e tepki! "Torunları yaşındaki kızlara..."

Oryantal Didem Kınalı şarkıcılığa soyunarak gündeme gelmiş ve bir süre önce yaptığı "Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor" sözleriyle tepki çekmişti. Önceki gün yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı ilginç sözlere imza attı.

Sabah'ta yer alan habere göre son dönemde kendilerinden yaşça çok küçük kadınlarla aşk yaşayarak kendilerinden söz ettiren İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'e Kınalı'dan sert sözler geldi.

"Yaşıtları torun tombalak seviyorlar ama ne fayda, onların durulacağı yok" diyen oryantal devamında "Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler. Ne diyeyim ben? Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı" ifadelerini kullandı.

Kınalı konuşmasında "Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet. 5-10 yaş tamam diyoruz da, 40 yaş farkı nedir arkadaş, ayıp gerçekten! Ben hadi çok aşık oldum diyelim, anca kendimden 5-10 yaş büyük birisiyle birlikte olabilirim. Ama bunlar ipin ucunu kaçırmış."







