Didem Soydan Armağan Çağlayan’a konuk oldu! "Evlenmeden çocuk yapmamı istedi"

Burak deniz ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına katıldı.

Hayatına dair açıklamalarda bulunan Soydan, söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Soydan açıklamasında şunları söyledi:

“Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. ‘Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!’ Ben de dedim ki ee anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki ‘Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız.'”

Dik başlılığını annesinden aldığını söyleyen Soydan, Twitter'ı silmenin onu çok rahatlattığını da söyledi.



