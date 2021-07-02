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Didem Soydan Armağan Çağlayan’a konuk oldu! "Evlenmeden çocuk yapmamı istedi"

02.07.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan Armağan Çağlayan’ın Gör Beni programına katıldı. Samimi açıklamalar yapan Soydan ailesiyle yaşadığı bir diyalogu anlattı.

Didem Soydan Armağan Çağlayan’a konuk oldu! "Evlenmeden çocuk yapmamı istedi"

Burak deniz ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına katıldı.

Hayatına dair açıklamalarda bulunan Soydan, söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Soydan açıklamasında şunları söyledi:

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“Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. ‘Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!’ Ben de dedim ki ee anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki ‘Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız.'”

Dik başlılığını annesinden aldığını söyleyen Soydan, Twitter'ı silmenin onu çok rahatlattığını da söyledi.

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Armağan Çağlayan Didem Soydan
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