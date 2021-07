Netflix'in erotik dizisi Sex/Life gündemde!

Netflix’in orijinal içeriklerine her gün bir yenisini eklediği bu günlerde BB Easton’ın 2016 yılında yayımlanan, kendi yaşamından parçaları anlattığı 44 Chapters About 4 Men adlı kitabından uyarlanan Sex/Life dizisi ilk sezonuyla 25 Haziran’da izleyiciyle buluştu.

Kendisi ve yaşadığı hayat arasında sıkışıp kalan Billie’ye The L Word, Bullet to the Head, Person of Interst gibi yapımlarla tanınan Sarah Shahi hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Shahi’ye Mike Vogel, Adam Demos ve Margaret Odette, Jonathan Sadowski, Li Jun Li gibi isimler eşlik ediyor.