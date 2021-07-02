Netflix'in erotik dizisi Sex/Life gündemde!

Netflix’in orijinal içeriklerine her gün bir yenisini eklediği bu günlerde BB Easton’ın 2016 yılında yayımlanan, kendi yaşamından parçaları anlattığı 44 Chapters About 4 Men adlı kitabından uyarlanan Sex/Life dizisi ilk sezonuyla 25 Haziran’da izleyiciyle buluştu. Erotik sahneleriyle Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer almayı hızlıca başaran diziye dair bilinmesi gerekenler...

SEX/LIFE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

BB Easton’ın 2016 yılında yayımladığı; günlük tarzında yazılan, Easton’ın kocası Ken ile tanışmadan önce “dövmeli kötü çocuklar” olarak tanımladığı dört kişiyle yaşadığı fırtınalı, seksi ve özgür hayatını anlattığı 44 Chapters About 4 Men adlı kitabından diziye uyarlandı.

Dizi ve kitap başlangıçta aynı temel konulara değinse de ilerleyen bölümlerde yollarını ayırarak bağımsız bir şekilde ilerliyor.

SEX/LIFE KONUSU Evli ve iki çocuk sahibi olan Billie, ikinci çocuğunu doğurduktan sonra evliliğinde cinsel sorunlar başlar ve kendini sorgulamaya başlamasıyla geçmişteki kendini arar. Yakışıklı ve seksi eski erkek arkadaşı Brad ile yaşadıklarını günlük tutmaya başlar.

Hem geçmişi hatırlar hem de geçmiş yaşamını arzular; daha özgür ve daha tutkulu olduğu zamanlardaki cinsel arzularının peşinden giderek Brad ile yeniden görüşür.