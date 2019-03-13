Mynet Trend

Didem Soydan hakkındaki soruşturmada flaş gelişme

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 13.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan hakkında "Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Didem Soydan hakkındaki soruşturmada flaş gelişme

Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabından Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gösterilerek şikayet yapılması üzerine hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Didem Soydan hakkında "söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Soydan soruşturma haberinden sonra Twitter hesabından ""Prada takım kurtarır mı? Hani takım elbise giyince mahkemenin dibi düşüyor ya genelde..." yorumunu yapmıştı.

(DHA)

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Ünlü yıldızlar hakkında bomba suçlama! Ünlü yıldızlar hakkında bomba suçlama!
Arkadaşının sevgilisiyle olmuştu! Estetiksiz hali ortaya çıktıArkadaşının sevgilisiyle olmuştu! Estetiksiz hali ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Didem Soydan SORUŞTURMA

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti

Acun'dan şaşırtan itiraf! 'Cep telefonu ile yakalandı'

Acun'dan şaşırtan itiraf! 'Cep telefonu ile yakalandı'

Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk

Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk

En acı veda! 'Babamızı, abimizi kaybettik'

En acı veda! 'Babamızı, abimizi kaybettik'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Annesinin vefatından sonra ilk kez görüntülenen Hande Erçel'in olaylı gecesi

Annesinin vefatından sonra ilk kez görüntülenen Hande Erçel'in olaylı gecesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollywood yıldızları hakkında şoke eden rüşvet iddiası!

Ünlü yıldızlar hakkında bomba suçlama!

İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu

Arkadaşının sevgilisiyle olmuştu! Estetiksiz hali ortaya çıktı

Erol Büyükburç'un kızı sitem etti

Ünlü sanatçıya vefasızlık...

Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması! 'Hatice'yi podyuma çıkardığım için pişmanım'

Ünlü modacı Hatice'ye patladı! O detayı açıkladı

Murat Cemcir ve İrem Sak aşk mı yaşıyor? Şaşırtan paylaşım

Aşk iddiaları vardı! Murat'tan İrem Sak paylaşımı

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez o iddiaları umursamıyor

Bomba iddia sonrası plajda! Seksi şarkıcı aldatılıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.