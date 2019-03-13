Didem Soydan hakkındaki soruşturmada flaş gelişme

Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabından Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gösterilerek şikayet yapılması üzerine hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Didem Soydan hakkında "söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
Soydan soruşturma haberinden sonra Twitter hesabından ""Prada takım kurtarır mı? Hani takım elbise giyince mahkemenin dibi düşüyor ya genelde..." yorumunu yapmıştı.
(DHA)
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