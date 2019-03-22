Didem Soydan özür mesajını paylaştı! 'Bir anlık gaflete düştüm'

Didem Soydan'a sosyal medyada hakaret eden kişi hakkında açılan davanın ardından ünlü mankenden özür diledi.
"SİZDEN DEFALARCA ÖZÜR DİLİYORUM"
Didem Soydan'dan özür dileyen takipçisi attığı mesajda şunları yazdı:
"Size attığım bir tweet'ten dolayı beni mahkemeye vermişsiniz, öncelikle bu konu için sizden özür dilerim. 19 yaşındayım ve seneye Avrupa'ya Erasmus'sa gidebilme durumum var. Bu yüzden bu olayın sicilime işlemesini istemem. Lütfen yaptığım aptallığı gençliğime bağışlayın ve beni affedin. Bir anlık gaflete düştüm. Sizden defalarca özür dilerim. En yakın zamanda çiçek alıp yanınıza gelip sizden özür dilemek istiyorum. Ne olur affedin beni yaşıma bağışlayın kendime iyi bir gelecek kurmak istiyorum"
"SİZDEN ALDIĞIM TAZMİNATLAR KÖY OKULLARINA GİDİYOR"
Didem Soydan ise, daha sonra konuyla ilgili yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Sosyal medya, tanımadığınız, vakit geçirmediğiniz insanlara "eleştiri" adı altında dilediğiniz kabalıkta yazma yeri(!) Ben bu kısmı mükemmel bir olaya dönüştürdüm. Hani 'Onca işinin arasında ne de olsa uğraşmaz' diye düşünerek attığınız hakaret ve ima dolu tweetleriniz var ya her birini 'çöpü geri dönüştürmek' mantığı ile dava ediyorum. Bunu onca işimin arasında ben değil avukatım yapıyor' ifadelerini kullandı.
Aldığı tazminatlarla bağış yaptığını ifade eden Soydan, "Sizlerden aldığımız tazminatlar, köy okullarına kitap,kalem, bot, mont ve diğer ihtiyaçlar olarak geri dönüyor. Veya ihtiyacı olan bir öğrencinin bursu karşılanıyor. Ya da hasta bir bebeğe ilaç oluyor. Bir kişi bile bir insanla nasıl konuşulacağını öğrense ve bu davalar sayesinde ödediği tazminat ile birinin çorbasına katkı olsa bir taşla iki kuş vurmuş olurum. Günün sonunda kıssadan hisse; ağzınızı toplamayı ya öğreneceksiniz ya öğreneceksiniz. Gizli hesaplarınız, sizi ve tweeti nereden attığınızı bulmamıza engel değil" dedi.
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