Didem Soydan özür mesajını paylaştı! 'Bir anlık gaflete düştüm'

Didem Soydan'a sosyal medyada hakaret eden kişi hakkında açılan davanın ardından ünlü mankenden özür diledi.

"SİZDEN DEFALARCA ÖZÜR DİLİYORUM"

Didem Soydan'dan özür dileyen takipçisi attığı mesajda şunları yazdı:

"Size attığım bir tweet'ten dolayı beni mahkemeye vermişsiniz, öncelikle bu konu için sizden özür dilerim. 19 yaşındayım ve seneye Avrupa'ya Erasmus'sa gidebilme durumum var. Bu yüzden bu olayın sicilime işlemesini istemem. Lütfen yaptığım aptallığı gençliğime bağışlayın ve beni affedin. Bir anlık gaflete düştüm. Sizden defalarca özür dilerim. En yakın zamanda çiçek alıp yanınıza gelip sizden özür dilemek istiyorum. Ne olur affedin beni yaşıma bağışlayın kendime iyi bir gelecek kurmak istiyorum"

"SİZDEN ALDIĞIM TAZMİNATLAR KÖY OKULLARINA GİDİYOR"

Didem Soydan ise, daha sonra konuyla ilgili yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Sosyal medya, tanımadığınız, vakit geçirmediğiniz insanlara "eleştiri" adı altında dilediğiniz kabalıkta yazma yeri(!) Ben bu kısmı mükemmel bir olaya dönüştürdüm. Hani 'Onca işinin arasında ne de olsa uğraşmaz' diye düşünerek attığınız hakaret ve ima dolu tweetleriniz var ya her birini 'çöpü geri dönüştürmek' mantığı ile dava ediyorum. Bunu onca işimin arasında ben değil avukatım yapıyor' ifadelerini kullandı.