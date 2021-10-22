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Didem Soydan ve Burak Deniz cephesinden üzen gelişme! Ayrıldılar

22.10.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyordu. İddialara göre çift ayrılma kararı aldı. Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakan ikilinin yaşadıkları tartışma sonucu ayrıldıkları iddia edildi.

Didem Soydan ve Burak Deniz cephesinden üzen gelişme! Ayrıldılar

Didem Soydan ile Burak Deniz çiftinden kötü haber geldi. Aşklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

AYRILIK KARARI ALDILAR

Snob Magazin’in haberine göre; Soydan ve Deniz, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Didem Soydan üstsüz fotoğrafıyla Instagram’ı yaktı geçtiDidem Soydan üstsüz fotoğrafıyla Instagram’ı yaktı geçti

EVLİLİK SORUSUNA GÜLMÜŞTÜ

Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu gülerek geçiştirmişti.


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Burak Deniz Didem Soydan
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