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Didem Uzel, ABD defterini tamamen kapattı!

24.06.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken ve oyuncu Didem Uzel, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülendi. ABD’deki sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, ailece ABD defterini kapattıklarını ve artık Türkiye’de yaşayacaklarını söyledi.

Didem Uzel, ABD defterini tamamen kapattı!

Geçen yıl Amerika'dan Türkiye'ye dönüş yapan oyuncu Didem Uzel önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. ABD'deki sağlık sistemini eleştiren Uzel, ailece ABD defterini kapattıklarını açıkladı

Didem Uzel, ABD'deki sağlık sistemini eleştirerek, "Sağlık konusunda ülkemizi daha güvenli bulduğumuz için kesin dönüş yaptık. Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim." dedi.

SETLERE DÖNMEK İSTİYOR

Beş yıl önce anne olan Didem Uzel, ara verdiği oyunculuğa dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Oyunculuk için tekliflere açık olduğunu söyleyerek set ortamını çok özlediğini belirten Didem Uzel, 2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti.

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Çiftin bu evlilikten Aslan adında bir oğlu bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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TAMAMEN DUYGUSAL YANİ NEDE OLSA DOLAR/TL FARKI VAR BENDE OLSAM BİRDAHA GİTMEM BURDA KÖŞEYİ DÖNDÜ

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