Didier Drogba bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! Öyle bir paylaşım yaptı ki... İşte o paylaşım

Fildişi sahilli efsane golcü Didier Drogba'dan Jose Mourinho'ya destek geldi. Mourinho, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası basın toplantısında Galatasaray yedek kulübesi için "maymun gibi zıpladılar" demişti. Taraftarlar sosyal medyada Drogba'ya, "Nerde o eski Drogba?", "Mourinho'nun değil bizim yanımızda olacaksın" diyerek sitemlerini dile getirdi.

"DERBİLERİN ATEŞLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Drogba yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım" ifadelerini kullandı.

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Drogba açıklamalarında, "Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?" dedi.