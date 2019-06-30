Mynet Trend

Didim'de 3 yıl sonra iribaş deniz kaplumbağası yuvası görüldü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.06.2019 08:10 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası Aydın'ın Didim ilçesindeki sahile yumurtalarını bıraktı.

Didim'de 3 yıl sonra iribaş deniz kaplumbağası yuvası görüldü

3 yıl önce de Didim’in dünyaca ünlü Altınkum plajına yumurta bırakan Caretta caretta kaplumbağaları bu kez Parlamenterler sitesi plajına yumurta bıraktı.

Site sakinlerinden Murat Ayral tarafından kaplumbağanın geldiği alanlar gösterilerek, yuva yeri tespit edildi. Yuva alanı çevrilerek koruma altına alındı. Caretta carettanın yuva yapması Parlamenterler sitesinde özellikle çocuklarda büyük heyecana neden oldu.

5d177f3aec10bb2c80feec34

Parlamenterler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Caner Ataban "Carettanın bizim sitemizi seçmesinden dolayı çok mutlu olduk. Onun yumurtaları artık bize emanet. Yavruların çıkmasını ve denize ulaşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. En çok küçük çocuklar mutlu olacak. Sahillerimizi ve denizlerimizi temiz tutmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yuvanın yakınındaki duşları iptal ettik. Yuvadan uzak yeni bir duş yeri yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyorKritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor
İstanbul Boğazı'nın yanı başında 'Anadolu'İstanbul Boğazı'nın yanı başında 'Anadolu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caretta caretta Didim

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Kazakistan'da dehşete düşüren olay!

Kazakistan'da dehşete düşüren olay!

Eşi yatak odasına girince büyük şok yaşadı!

Eşi yatak odasına girince büyük şok yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (30 Haziran İstanbul hava durumu)

Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor

İstanbul Boğazı'nın yanı başında 'Anadolu'

İstanbul Boğazı'nın yanı başında 'Anadolu'

Trabzon'da bahçede çalışırken arı sokan kadın öldü

Acı haber! Bahçede çalışırken arı soktu, öldü

'Al yazmalım'dan esinlendiler! Geline TIR sürprizi

'Al yazmalım'dan esinlendiler! Geline TIR sürprizi

Antalya’da sıcak havada ücretsiz dondurma izdihamı

Sıcak havada ücretsiz dondurma izdihamı

'İntihar edeceğim' diye çağırdığı eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti

'İntihar edeceğim' diye çağırdı sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.