Didim'de yaşayan İngilizler, salgın sürecini Türkiye'de geçirmekten memnun

Bu süreçte Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Mcgowan, şöyle devam etti:

"Salgın dönemi, kaymakamlık, belediye ve polisin yardımıyla bizim için çok kolay geçti. İhtiyacımız olduğunda her yere götürdüler. Her iki aşımızı da olduk. Ben ve eşim hiçbir sorun yaşamadık. Bizim için her şey mükemmeldi. Türkiye'de kaldığım için çok mutluyum. Bankaya gitmemiz gerekiyorsa yetkililer evimize kadar gelip bizi istediğimiz adrese götürdüler. Didim'de Kovid-19 vakaları da çok azdı."

Mcgowan, aşılama sürecinin inanılmaz kolay olduğuna dikkati çekerek, "Randevumuzu oluşturduk ve hastaneye gittik. Beklemeden birinci ve ikinci doz aşımızı olduk, hiçbir zorlukla karşılaşmadık. Türkiye'de kalmakla çok doğru bir karar verdik. Burası benim evim. Yurt dışından tatil için gelecek olanlara burayı kesinlikle öneriyorum." dedi.

Alan Douglas Mitchell de Didim'de salgının çok iyi yönetildiğini ifade etti.

Salgın boyunca herhangi bir tedirginlik yaşamadığını vurgulayan Mitchell, "Yaklaşık 15 yıldır Didim'de yaşıyoruz. Burada kaldığımız için çok mutluyum. Londra'da küçük bir dairemiz var. O soğuk ve yağışlı havada kalmaktansa Türkiye'de güneşli ve güzel bir ülkede yaşamak çok daha iyi oldu. Bu süreçte aşılarımızı olduk. Her şey mükemmel geçti. Burada emniyetteydik. Kısıtlamalarla ilgili her şey çok açık ve netti. Her şey çok organizeydi. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda nereyi arayacağımızı biliyorduk. Bizim için sorunsuz şekilde geçti." diye konuştu.