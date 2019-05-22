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Diego Maradona eski kız arkadaşı Rocio Oliva'ya borcu yüzünden tutuklandı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 22.05.2019 20:48 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Maradona, eski kız arkadaşı Rocio Oliva'ya olan 5 milyon Euro'luk borcunu ödemediği gerekçesiyle ülkesi Arjantin'de havaalanında tutuklandı.

Diego Maradona eski kız arkadaşı Rocio Oliva'ya borcu yüzünden tutuklandı

Diego Maradona'nın geçtiğimiz Aralık ayında ayrıldığı 6 yıllık kız arkadaşı Rocio Oliva, efsane futbolcu için maddi tazminat davası açmıştı.

Diego Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı.

Maradona'nın tutuklanma sebebi ise eski partnerine olan 5 milyon Euro'luk bir borcu olması ifade edildi. Tarafların 13 Haziran'da mahkemeye çıkacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diego Maradona Rocio Oliva

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