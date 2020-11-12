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Diego Maradona taburcu edildi

FUTBOL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:52 | Son Güncelleme

Beyin ameliyatı olan Diego Armando Maradona 8 günlük hastanedeki tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Ameliyat olmadan 4 gün önce 60 yaşına basan Diego Armando Maradona Arjantin'in Gimnasia La Plata takımında teknik direktörlük yapıyor. Efsane isim, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Diego Maradona taburcu edildi

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, geçirdiği beyin ameliyatından 8 gün sonra taburcu edildi. Subdural kanama teşhisiyle beyninden ameliyat edilen Maradona, kaldığı Olivos Kliniği'nden ayrıldı.

Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, 60 yaşındaki eski futbolcunun iyileşme sürecine evinde devam edeceğini, bu süre zarfında alkol bağımlılığından kurtulmak için de tedavi göreceğini belirtti.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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