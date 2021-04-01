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Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti

01.04.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, Arjantin'de ve İstanbul'da yaptığı bireysel çalışmalarla sakatlığı sonrası büyük ilerleme kaydetti.

Fenerbahçe'ye sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan transfer olan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sebebiyle takımından uzak kalmıştı.

Sarı-lacivertli takım ile son maçına 29 Kasım 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı çıkan Arjantinli futbolcu, bireysel olarak koşu çalışmalarına başladı. 4 aydır sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan Perotti, bu sezon sarı-lacivertliler ile sadece 4 karşılaşmaya çıkarken bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.

AMELİYAT SONRASI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Perotti, geçirdiği ameliyat sonrasında 1 hafta boyunca koltuk değnekleriyle yürüyebilirken, ameliyatından sonra 8. gün itibariyle bireysel çalışmalarına başladı. Ülkesi Arjantin’de özel hocalar eşliğinde güçlendirme çalışmalarına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, özel program dahilinde gerçekleştirilen ameliyata uygun şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Arjantin’de güçlendirme antrenmanlarını tamamlayan Diego Perotti daha sonra İstanbul’a gelerek bireysel çalışmalarına burada devam etti. Başarılı futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde de takımdan ayrı düz koşu ve salonda çalışmalarını sürdürdü. Perotti’nin tedavi sürecinin 1.5 ay daha devam edeceği ve sonrasında durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Perotti
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