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Diego Perotti, Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atan Güney Amerikalı futbolcu, sezon başına 2.2 milyon Euro alacak

Diego Perotti, Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak?

Limit sorununu aşmasının ardından transferde bombaları birbiri ardına patlatan Sarı-Lacivertliler, son güne yine damgasını vurdu. Süper Lig'de bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dünya yıldızını daha kulübüne kazandırmayı başardı. Kanarya, İtalya Serie A devi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'yi kaptı.

Dün akşam saatlerinde en son olarak 32 yaşındaki futbolcuyu duyuran Fenerbahçe Kulübü, taraftarını mest etti. Yıldız isim için Twitter üzerinden binlerce mesaj paylaşılırken Sarı- Lacivertliler, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırdı.

Kulübe 2+1 yıllık imza atan Güney Amerikalı futbolcu, Kanarya'dan sezon başına 2.2 milyon Euro kazanacak. Kariyerinde daha önce Roma'nın dışında; Genoa, Sevilla ve Boca Juniors gibi kulüplerde forma giyen Perotti, geçen sezon İtalyan kulübünde 26 mücadeleye çıkıp 5 gol ve 4 asistle oynamıştı.

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